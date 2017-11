Balkbrug bezorgt Steenwijkerwold eerste nederlaag

Steenwijkerwold was voetballend de betere ploeg, maar kansen verzilveren was niet aan de bezoekers besteed. Tot aan de zestien meter ging het allemaal crescendo. Daarna haperde de machine. Kopballen gingen richting de ballenvanger en de schoten gingen richting de cornervlag. Voor Balkbrug, dat op eigen veld nog niet verloor, was het vooral tegenhouden en loeren op de counter.

In de eerste helft kregen de rood-witten niet veel kansen, maar na rust kwam er meer ruimte voor Balkbrug. Patrick Bloemberg kreeg na een uur spelen een dot van een kans. Alleen voor de doelman schoot hij naast. Als iedereen daarna al denkt aan een doelpuntloos gelijkspel slaat Balkbrug alsnog toe. Glenn Marsman gaat met de bal aan zijn voet een keer mee naar voren. Zijn voorzet is perfect en de kopbal van Lennart Baas is prima: 1-0 in de slotseconden. ,,Tegen Ruinen ga je op het eind de mist in, nu steel je in de slotfase de punten", aldus een tevreden Dik Runherd na afloop.