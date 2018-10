Bataven maat te groot voor Alcides

Na een openingsfase, waarin beide ploegen gelijkwaardig aan elkaar waren, was het De Bataven dat een kleine tien minuten voor rust op voorsprong kwam via Rob Aarntzen. Met een schot in de korte hoek was hij Alcides-doelman Danny Bos de baas. De thuisploeg was daarna los, want nog voor de theepauze werd er twee keer gescoord. Damon van Hoften schoot een vrije trap tegen kruising aan, waarna de bal via de rug van Bos het doel in ging. Tim Waterink was niet veel later ook vanuit een vrije trap trefzeker. De bal raakte de muur, maakte een stuit: 3-0.