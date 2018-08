Bekerkoorts: Staphorst zoekt verlichting, Alcides wil om 17 uur aftrappen

Alcides uit Meppel verandert de tijd van 17.00 uur tegen eredivisionist AZ op 27 september niet. De KNVB gaat alleen met verplaatsing akkoord als de lichtinstallaties sterk genoeg zijn.

Staphorst hoopt op 20.00 uur. ,,Dat zou veel beter uitkomen voor mensen die werken’’, reageert Miggels. ,,Ook de supporters van PEC Zwolle zien de wedstrijd liever op een later tijdstip gespeeld worden.’’ De voorzitter is nu met de leverancier van veldverlichting in overleg wat de mogelijkheden zijn, want de KNVB koos 17.00 uur uit omdat de veldverlichting van Staphorst niet aan de vereiste kracht voldoet bij een duel dat kan worden uitgezonden op televisie.

Extra lichtmasten

,,Onze lichtinstallatie heeft een kracht van ongeveer 200 lux, maar wanneer een duel in samenvatting wordt uitgezonden moet dat minimaal 300 lux zijn. Bij live-uitzending zelfs 500 lux. Daar voldoen we dus lang niet aan, maar het is mogelijk extra lichtmasten bij te zetten. Dat kost alleen we veel geld. En het is de vraag of de investeringen dan opwegen tegen de opbrengsten. We kunnen maximaal 3500 mensen herbergen tijdens de wedstrijd, ongeacht het aanvangstijdstip.’’

Dat plan wordt deze dagen besproken met alle betrokkenen. ,,Daarnaast moeten we ook van de gemeente Staphorst nog toestemming krijgen om de wedstrijd later op de avond te spelen.’’

Alcides

Hoofdklasser Alcides uit Meppel zat met hetzelfde probleem, maar houdt vast aan 17.00 als start van het duel tegen eredivisionist AZ. ,,Het is misschien niet ideaal’’, zegt vice-voorzitter Jan Bos. ,,We hadden het liever anders gezien, maar het is voor ons niet te doen om onze lichtinstallatie aan te passen. Dan zou er zoveel moeten gebeuren, wat ontzettend in de papieren kan lopen. En we worden pas gecompenseerd als er meer dan 45 minuten wordt uitgezonden van onze wedstrijd op televisie en dat gaat niet gebeuren.’’

Kantine

Bos gaat er vanuit dat het bekerduel nu minder toeschouwers gaat opleveren. ,,Aan de andere kant hopen we met de kantineomzet wat te compenseren. Het is toch een tijdstip dat mensen normaal gesproken wat eten, dus zorgen we dat ze bij ons terecht kunnen.’’ Voor de toekomst hoopt Bos wel dat het sportpark van Alcides wordt uitgebreid met een sterkere lichtinstallatie. ,,We hebben hier steeds last van als we in de beker spelen. We zouden standaard 300 lux moeten hebben, dat hebben we nu lang niet. Dan zijn we van dat probleem verlost. Daar gaan we met de gemeente Meppel mee in overleg.’’

Daglicht