Belangrijke duels voor Alcides, Olde Veste’54, Flevo Boys én Urk en HC Zwolle speelt degradatiekraker

SV Urk leek na de overwinningen op achtereenvolgens Staphorst en Ter Leede hard op weg zich voortijdig te verzekeren van een langer verblijf in de derde divisie, maar door het gelijkspel tegen DVS’33 en de nederlagen tegen Rijnvogels en Barendrecht moet het nog flink aan de bak. De voorsprong op de eerste nacompetitieplek is met nog vier wedstrijden te gaan slechts vier punten, dus SV Urk kan een zege goed gebruiken. Zaterdag wacht het lastige bezoek aan GVVV, dat met ACV gaat uitmaken wie rechtstreeks promoveert naar de tweede divisie.

Ook in de vierde divisie B is het nog de vraag welke clubs we volgend seizoen op dit niveau terugzien. Flevo Boys staat op dit moment op een rechtstreekse degradatieplaats. De achterstand op d’Olde Veste’54 is een puntje, dus er is nog van alles mogelijk. Maar dan mag de formatie uit Emmeloord zaterdag eigenlijk geen misstap begaan in de thuiswedstrijd tegen kampioen Eemdijk. Niet in de laatste plaats omdat Olde Veste’54 een confrontatie wacht met concurrent SDV Barneveld. De ploeg uit Steenwijk kan dus een belangrijke stap zetten.

Degradatiezorgen zijn er ook in Meppel, waar Alcides in de vierde divisie A al een tijdje onder de streep staat en de eerste klasse steeds dichterbij ziet komen. En dan wacht zondag ook nog eens het uitduel met Hoogeveen, de koploper... Vierdeklasser Reaal Dronten hoopt juist in de buurt te komen van de lijstaanvoerder. De huidige nummer vier in 4E liep zich afgelopen zaterdag stuk op Alcides en heeft tegen VSW dus wat recht te zetten. Bij een zege wordt de achterstand op nummer één ‘s-Heerenbroek drie punten.

Kelderkraker in Zwolle en DOS’46 komt weer in actie

Voor de hockeyers van HC Zwolle staat de volgende belangrijke, zo niet cruciale wedstrijd op het programma. Ze bezetten momenteel de tiende plek, met een nipte voorsprong op Hilversum en Rood-Wit. Hilversum is zondag de tegenstander in Zwolle. De vrouwen hebben het een stuk beter voor elkaar en zijn de huidige nummer drie van de overgangsklasse B. Zondag krijgen zij bezoek van Helmond, dat na negentien duels eveneens op negentien punten staat.

Cruciaal is de wedstrijd van de Zwolse hockeyers, alles of niets is het vrijdagavond voor Landstede Hammers. De basketballers hadden woensdag een grote stap richting de halve finale in de strijd om de landstitel kunnen zetten, maar verloren de eerste wedstrijd tegen Aris Leeuwarden met 98-101. Daardoor is een overwinning vrijdag in Friesland noodzakelijk om uitzicht te houden op de volgende ronde.

DOS’46 speelt zaterdag z’n eerste duel in de Ereklasse A. De tegenstander is TOP/IAA Fresh uit Sassenheim. DOS’46 eindigde als vijfde in de Korfbal League en hoopt een passend vervolg te geven aan de ongeslagen reeks in de slotweken van die competitie. De korfballers uit Nijeveen bleven in hun laatste vier wedstrijden ongeslagen, drie keer werd er gewonnen.

Voetbal

Vrouwen, eredivisie: PEC Zwolle - Ajax (zo 14.30).

Zaterdag

Tweede divisie: Kozakken Boys - HHC Hardenberg (15.00 uur).

Derde divisie: GVVV - SV Urk, Excelsior’31 - Staphorst.

Vierde divisie B: DHSC - SC Genemuiden (14.00), DETO - Berkum (14.45), d’Olde Veste’54 - SDV Barneveld (15.00), Flevo Boys - Eemdijk (15.00).

Oost, vierde klasse E: Kampen - Alcides, sv Reaal Dronten - VSW.

Noord, vierde klasse A: Nagele - Tonego, Tollebeek - AVC (15.00).

Vijfde klasse A: CVO - Blokzijl.

Zondag

Vierde divisie A: Hoogeveen - Alcides.

Oost, vijfde klasse E: DAVO - Batavia’90.

Basketbal

BNXT League, play-offs: Aris Leeuwarden - Landstede Hammers (vr 20.00).

Hockey

Vrouwen, overgangsklasse B: Zwolle - Helmond (zo 12.45).

Mannen, overgangsklasse A: Zwolle - Hilversum (zo 14.45).

Korfbal

Ereklasse A: TOP/IAA Fresh - DOS’46 (za 15.30).

