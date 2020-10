Berkum is koploper, dat klinkt in ieder geval wel goed

overzicht zwolle SVI houdt dubbel gevoel over aan remise tegen SVZW

4 oktober SVI pakte in eigen huis een knap punt tegen titelkandidaat SVZW (1-1). Toch hield Bram Freie een dubbel gevoel over aan de remise. ,,Ik ben heel tevreden over hoe we gespeeld hebben, maar er had misschien wel meer ingezeten.”