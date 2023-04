Berkum maakt het zichzelf moeilijk, maar wint verdiend bij hekkensluiter HZVV

„We hadden veel balbezit in de eerste helft, maar creëerden niet veel kansen”, zag Hoekstra. Toch kwam Berkum voor rust op voorsprong door Marc van der Meulen. In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet, behalve dat Berkum toen wél tot uitgespeelde kansen kwam. Binnen vijf minuten kreeg Johnsen Bacuna twee enorme mogelijkheden, die hij niet om wist te zetten tot een doelpunt. Even later was het wel raak via Chris van der Meulen.