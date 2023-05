Beslissende vierkamp voor Dalfsen, SV Urk heeft wat recht te zetten en Flevo Boys kan grote slag slaan

programma ZwolleDe eerste kampioensschalen in het amateurvoetbal zijn uitgedeeld, voor een aantal clubs is het doek al gevallen. Maar in veel competities is de spanning zowel boven- als onderin nog om te snijden. Zo kan Flevo Boys zaterdag een enorme slag slaan. De handbalsters van Dalfsen strijden een dag later om promotie.

Hoe spannend gaat het nog worden voor SV Urk? Na vier opeenvolgende duels zonder zege is de afstand tot de eerste nacompetitieplek nog maar één punt. Zaterdag wacht het thuisduel met Excelsior’31, dat momenteel zes punten minder heeft. Urk zal zich op eigen veld moeten herstellen van de slechte reeks om de onderste plaatsen niet nóg dichterbij te zien komen.

Ook in de vierde divisie B kan het onderin nog alle kanten op. Een enorme stunt was de zege van Flevo Boys op kampioen Eemdijk, terwijl d’Olde Veste’54 niet verder kwam dan een gelijkspel tegen SDV Barneveld (2-2). Daardoor wisselden Flevo Boys en Olde Veste’54 van plek en is het code rood voor de ploeg uit Steenwijk. Voor Flevo Boys lonkt bij een zege in Barneveld directe handhaving, Olde Veste’54 moet bij WV-HEDW voorkomen dat zelfs een plek in de nacompetitie een lastig verhaal wordt.

In de derde klasse C mag Dieze West nog een klein beetje hopen op de titel. Maar als het zaterdag niet wint van Hattem en Heerde doet dat wél bij DVC Dedemsvaart, dan is de titelstrijd beslist. Ook in de vierde klasse E kan het dit weekeinde al zover zijn. Het verschil tussen ‘s-Heerenbroek en CSV’28 is nu twee punten. In de voorlaatste speelronde moet ‘s-Heerenbroek naar HTC, CSV’28 speelt thuis tegen VSW. In het zondagvoetbal kan Ruinerwold de titel pakken in de vierde klasse.

Promoveert Dalfsen naar de tweede divisie?

,,Voor Dalfsen is duidelijk een rol weggelegd in de tweede divisie’’, zei coach Ellen Klumper begin vorige maand na de zege op VAKO. De handbalsters uit Dalfsen moesten in de hoofdklasse A hun meerdere erkennen in Stevo, maar krijgen zondag naar alle waarschijnlijkheid nóg een kans om promotie naar de tweede divisie af te dwingen. Voor de formatie van Klumper staan er in Aalsmeer weliswaar promotieduels met DWS, VZV 3 én Tachos op het programma, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over hoeveel teams zondag kunnen promoveren.

Voor de mannen van HC Zwolle namen de problemen na de nederlaag tegen Were Di op 23 april al flink toe, maar na de verliespartijen tegen Ede en afgelopen zondag ook directe concurrent Hilversum is het écht alle hens aan dek. HC Zwolle staat met nog slechts twee speelronden te gaan laatste in de overgangsklasse A. Winst zondag tegen HCAS is dus meer dan welkom.

Voetbal

Zaterdag

Tweede divisie: HHC Hardenberg - FC Lisse.

Derde divisie: Staphorst - Hoek, SV Urk - Excelsior’31 (15.00 uur).

Vierde divisie B: WV-HEDW - d’Olde Veste’54, Berkum - csv Apeldoorn (14.45), SC Genemuiden - HZVV (15.00), SDV Barneveld - Flevo Boys (15.00).

Eerste klasse E: Hulzense Boys - SVI, Achilles’12 - KHC, asv Dronten - DOS Kampen, Go-Ahead Kampen - WHC (15.00).

Tweede klasse I: FC Horst - Unicum, Hatto Heim - WVF, OWIOS - Batavia’90, DESZ - IJVV (14.45), AGOVV - ZAC (15.00).

Tweede klasse J: Gramsbergen - Vroomshoopse Boys, SV Nieuwleusen - FC Meppel.

Oost, derde klasse B: Swift’64 - Hoevelaken.

Derde klasse C: SC Rouveen - FC Ommen, VHK - Avereest, Zwolsche Boys - ASC’62, Olympia’28 - SC Lutten (15.00), Dieze West - Hattem (15.00), DVC Dedemsvaart - Heerde (17.00).

Derde klasse D: Bruchterveld - Rigtersbleek, Kloosterhaar - Bergentheim, Mariënberg - SVVN.

Vierde klasse D: VEVO - BAS.

Vierde klasse E: MSC - sv Reaal Dronten, Sv Zalk - Kampen, Wilsum - Alcides, HTC - ’s-Heerenbroek, Wijthmen - FC Ulu Spor, CSV’28 - VSW.

Vierde klasse F: Sportclub Rijssen - SVV'56, Lemele - Voorwaarts.

Noord, derde klasse A: SVM - DWP.

Derde klasse D: FC Zuidlaren - Vitesse’63 (15.00), DKB - Borger (15.00).

Vierde klasse A: Creil-Bant - SC Franeker, Nagele - Sleat, SVN’69 - Tonego.

Vijfde klasse A: Espel - De Walde, Mulier - Blokzijl, LSC 1890 - Ens (17.00).

Vijfde klasse G: Bargares - SVBS’77 (15.00), vv Steenwijk - SC Angelslo (15.00), Zuidwolde - Steenwijker Boys (15.00).

Vrouwen

Topklasse: FC Eindhoven AV - Be Quick (13.00).

Zondag

Vierde divisie A: Alcides - Hollandia.

Eerste klasse E: SVBO - Dalfsen.

Tweede klasse I: Vorden - Lemelerveld (14.30).

Tweede klasse J: Drachten - VENO, HODO - EMMS, LSC 1890 - SC Emmeloord.

Oost, vierde klasse G: Hoonhorst - Broekland.

Vijfde klasse E: Epse - Vilsteren, SV CCW’16 - Batavia’90, SV Zwolle - DAVO, Terwolde - Emst.

Noord, derde klasse A: FC Oldemarkt - Wacker, Oranje Zwart - Dwingeloo, Read Swart - Steenwijker Boys, Steenwijkerwold - RKO.

Vierde klasse A: vv Stânfries - FC Kraggenburg, sv Olyphia - SC Balkbrug, Ruinerwold - VWC, IJhorst - Havelte.

Vijfde klasse A: Aengwirden - Kuinre.

Vijfde klasse B: Blankenham - Oosterstreek, Scheerwolde - BEW, Uffelte - Giethoorn.

Basketbal

BNXT League, play-offs: RSW Liège Basket - Landstede Hammers (vr 20.30).

Handbal

Vrouwen, promotieduels voor tweede divisie: SV Dalfsen - DWS (Aalsmeer, zo 11.15), VZV 3 - SV Dalfsen (zo 13.30), SV Dalfsen - Tachos (zo 15.45).

Hockey

Vrouwen, overgangsklasse B: Zwolle - Gooische (zo 12.45).

Mannen, overgangsklasse A: Zwolle - HCAS (zo 14.45).

Korfbal

Ereklasse A: DOS’46 - LDODK (za 19.00).

Overgangsklasse A: Ritola - Sparta Zwolle (za 15.30), AVO - Wit-Blauw (za 16.00).

Eerste klasse A: KIOS R. - DOS Kampen (za 15.30).

Eerste klasse B: Apeldoorn - Juventa (za 15.30).

Eerste klasse C: MIA - Exakwa (za 15.30).

Tweede klasse C: Oranje Zwart - Elburg (za 15.30).

