Bij Alcides is al het vertrouwen na de zoveelste nederlaag weg: ‘Het plezier houden is heel moeilijk zo’

tweede klasse Nieuwleu­sen bulkt van vertrouwen na het behalen van de nacompeti­tie: ‘De ontwikke­ling die wij momenteel doormaken is niet normaal meer’

Twee promoties op rij zitten er voor SV Nieuwleusen nog altijd in na een 5-1 zege op hekkensluiter FC Meppel. Deelname aan de nacompetitie voor een plek in de eerste klasse is namelijk een feit.