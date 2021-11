Bij Blokzijl zit de schrik erin, Rouveen wint weer

overzichtVoor Blokzijl was het schrikken geblazen tijdens het duel met Nagele. Keeper Jürgen Stap gaat uit het niets naar de grond en wordt in een ambulance gecontroleerd. De wedstrijd wordt bij een 9-0 stand gestaakt.

,,Ik ben al oud en niet de snelste meer, dus ik was er pas later bij.” Jaap Strik, trainer van Blokzijl, staat langs de lijn op het moment dat zijn keeper (net 17) in de 66ste minuut uit het niets naar de grond gaat. De tussenstand (9-0 voor SV Nagele, red.) doet er dan al lang niet meer toe. Strik: ,,In de eerste helft was Jürgen al eens door de verzorger behandeld, maar veel leek er niet aan de hand. In de rust heb ik zelfs nog naast hem gestaan en is me niks opgevallen. Maar Jürgen klaagt ook niet snel.”

De smalle selectie van Blokzijl kijkt in 5A bij de thee tegen een 3-0 achterstand aan. In het tweede bedrijf gaat het snel, hetgeen Strik ook opvalt. ,,Na twintig minuten spelen stond het ineens 9-0 en dan ga je toch nadenken hè. Hoe was Jürgen er aan toe in die tweede helft? Maar goed, hij is in de ambulance gecontroleerd en ik heb zaterdagavond contact met zijn broer gehad. Het lijkt wel weer aardig te gaan en daar ben ik blij om.”

Ook blij, maar dan om een andere reden, is trainer Eddy Zwijnenberg van Rouveen. In 3C wordt het tegen VIOS Vaassen, dankzij wie anders dan Jean-Paul Hooikammer, 0-1. Vijf minuten voor tijd wordt Hooikammer in de diepte aangespeeld. Hij beroert de bal met links, legt ‘m klaar voor z’n rechter en schiet onberispelijk binnen. Zwijnenberg weet niet wat hij ziet. ,,Jean-Paul scoort eigenlijk nooit met rechts, dus dat was wel verrassend ja.”

Tweede

Door de 0-1 zege op VIOS staat Rouveen met 23 punten uit 9 duels op plek twee. Alleen Hatto Heim doet het met 27 uit 9 nóg beter. Zwijnenberg: ,,We doen knap mee bovenin, ook al zit het niet bepaald tegen. Als je het hele wedstrijdbeeld bekijkt, was een gelijkspelletje misschien wel terecht geweest.” In de tweede helft krijgt VIOS een rode kaart, waarna het op de counter gaat spelen. Na de 0-1 van Hooikammer blijft Zwijnenberg huiverig. ,,Die laatste paar minuten schieten zij alle ballen de diepte in. Daarvan kan er maar zo eentje goedvallen. Maar gelukkig stond onze verdediging goed.”

Over verdedigingen die goed staan, kan ook Dick Krommenhoek meepraten. Voor de vijfde keer al deze competitie houdt zijn d’Olde Veste in 1E de nul. Tegen Balk scoren de geelhemden er zelf drie, waardoor Krommenhoek na negentig minuten met een 0-3 zege in de bus stapt. ,,Van tevoren keek ik best tegen dit duel op. Balk heeft een slecht veld, probeert veel in duels te komen, dat is lastig voor ons. Maar wij hebben er genoeg tegenover gezet en hebben gewoon verdiend gewonnen.”

Uitslagen

Zaterdag

Oost



3C

VIOS V – Rouveen 0-1

Olympia’28 – Elspeet afgelast

4D

VHK – CSV’28 afgelast

Noord



1E

Balk – Olde Veste 0-3



2J

FC Meppel – Gramsbergen 0-5

NEC Delfzijl – DESZ 3-0

3A

Willemsoord – DWP afgelast

3D

SVN’69 – Klazienaveen 0-3

Vitesse’63 – Avereest 2-3

5G

SVBS’77 – Steenwijker Boys afgelast

Espel – MSC afgelast

VCG – Steenwijk afgelast

Alcides – VVAK 4-1

Nagele – Blokzijl 9-0 (gestaakt na 66 minuten)

Zondag

Noord

2K

Pesse – VENO 0-2

3D

Ruinen – FC Oldemarkt 1-1

Dwingeloo – USV 1-3

Steenwijkerwold – Oldeholtpade afgelast

Oranje Zwart – Raptim afgelast

4A

Ruinerwold – RKO afgelast

Havelte – Smilde’94 afgelast

Steenwijker Boys – Sp. Makkinga afgelast

Wacker – Zandhuizen 8-0

5A

Old Forward – Kuinre 4-9

Diever/Wapse – Scheerwolde 2-1

Oosterstreek - Blankenham afgelast

Giethoorn – FC Fochteloo afgelast