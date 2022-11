Blessures blijven kwakkelend Staphorst parten spelen: ‘We missen nog altijd vastigheden’

Sam uit Zwolle scoort niet alleen voor CSV'28 maar ook voor Armani op de catwalk

Sam Weggemans (22) is doordeweeks model. En in het weekeinde hartstochtelijk voetballer. Van straat geplukt in coronatijd door een modellenscout beleeft de Zwollenaar een alles behalve stormachtige start van zijn modellenbestaan. Maar goed ook dat hij even kon wennen. Zijn tweede catwalk ooit liep hij meteen voor de ultieme top: topontwerper Giorgio Armani zelf besloot dat Sam zijn ontwerpen sierde.

10 november