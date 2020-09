Bliksemstart voor Tollebeek en Nagele, SC Emmeloord fors onderuit

Drie ploegen kenden dit weekend een bliksemstart in de competitie. Zaterdag waren dat met name Tollebeek en Nagele, op zondag volgde Batavia'90.

Tollebeek trad zaterdag in haar eerste competitiewedstrijd in de vierde klasse A aan tegen vv De Walde uit het Friese Oudega. De ploeg uit de Noordoostpolder had er zin in, want na ruim een half uur spelen stond er al een 0-3 stand op het bord. Bij rust stond het 0-4 en uiteindelijk won de ploeg van trainer Klaas Hessel Kapitein met 0-5.

Ook de buren van Nagele (vijfde klasse A) beleefden zaterdag een uitermate geslaagd competitiedebuut. Naar eigen zeggen waren dubbele cijfers mogelijk geweest, maar uiteindelijk stokte de teller bij ‘slechts’ zeven goals. Tegenstander Blokzijl hield een half uur stand voordat het verzet gebroken was, maar daarna ging het snel met drie doelpunten in het laatste kwartier voor rust. In de tweede helft kon Blokzijl geen vuist meer maken en liep Nagele simpel uit naar een 0-7 overwinning.

Voor de meest in het oog springende uitslag moeten we echter naar het sportpark van V en L in Terwolde, waar het zondagelftal van Batavia’90 op bezoek kwam. De Lelystedelingen kregen drie doelpunten om de oren, maar in dit geval maakte het aantal gescoorde doelpunten dat ruim goed: 3-8. Batavia’90 is daarmee tenminste één week koploper in de vijfde klasse E. Dat het ook anders kan, bewees SC Emmeloord: de ploeg maakte in tegenstelling tot Tollebeek, Nagele en Batavia’90 een valse competitiestart in de tweede klasse en kreeg met 2-6 klop van LSC Sneek.

Zaterdag

Hoofdklasse B: Buitenpost - Flevo Boys 0-4, Urk - Berkum 1-1

1D: DOS Kampen - GA Kampen 4-0, DZC’68 - KHC 0-0

2G: Lelystad’67 - Batavia’90 1-1, Veensche Boys - asv Dronten 1-0, Owios - Unicum 1-2

2H: Den Ham - IJVV 1-1

3A: SVM - Oeverzwaluwen 1-1, Makkum - Tonego 3-5

3C: BAS - HTC 2-1, Elspeet - Swift’64 2-4

4A: Foarut - Creil-Bant 1-4, vv De Walde - Tollebeek 0-5

4D: ’s-Heerenbroek - Reaal Dronten 5-1, Wilsum - ‘t Harde 0-0, Zalk - SEH 2-1

5A: Ens - Woudsend 3-1, Espel - Bakhuizen 3-1, Blokzijl - Nagele 0-7

Zondag

2K: SC Emmeloord - LSC Sneek 2-6

4A: Zandhuizen - FC Kraggenburg 4-1, RKO - Oosterstreek 1-0

5E: V en L - Batavia’90 3-8