Controlfreak Keizer maakt indruk met FC Meppel

derde klasse Kirsten Bakker wil dolgraag in de eredivisie coachen

15:10 De ambitie spat er vanaf. Kirsten Bakker is in de voetbalwereld volledig op haar plek. Haar grote doel voor de toekomst is al bepaald: coach zijn bij een team in de vrouwen eredivisie. Als assistent-trainster van DSV’61 leert ze in ieder geval veel bij. Tegen medekoploper Hattem blijkt het tactische plan nog niet genoeg: 0-0.