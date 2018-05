Dalfsen houdt punten in huis dankzij Huisjes

Video Ulu Spor kroont zich tot eerste Zwolse amateurkam­pi­oen

17:24 Ulu Spor heeft zich gekroond tot eerste Zwolse amateurkampioen van dit seizoen door met 0-2 te winnen van en in IJhorst. De ploeg van Kamil Tasdan zette in vier dagen tijd de nummer twee (Scheerwolde) en nummer drie IJhorst opzij en kan het kampioenschap in vijfde klasse noord vieren.