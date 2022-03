Dalfsen koestert het punt tegen Rohda Raalte met dank aan doelman Mark Knol

,,Na de 4-4, waar we op het eind de gelijkmaker maakten, zag ik zo veel positieve punten dat ik dacht we gaan zondag stunten.’’ Zo ver kwam het niet, al had het niet veel gescheeld. Natuurlijk was Rohda de bovenliggende partij. Vooral in de eerste helft met de wind mee, kwam Dalfsen maar amper aan voetballen toe. Jesse Pultrum knalde na ruim een kwartier spelen tegen de lat. Niet veel later stopt doelman Mark Knol een kopbal van Lars Kamperman Leferink. Jacob Grooten zag dat ook. ,,Mark heeft ons zeker in de eerste helft op de been gehouden.’’