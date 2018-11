Danny Kuiper bezorgt Dedemsvaart de zege met drie goals

Vlak na rust waaide een bal van Danny Kuiper vanaf de zijkant zomaar ineens over de doelman heen en via de paal was het 3-1. Daarmee was de wedstrijd gelopen. Het bleef heel lang rommelig waarbij een combinatie ver te zoeken was. Een kleine tien minuten voor het einde werd Mick Mulder in de rug gelopen. Danny Kuiper had vanaf elf meter geen moeite om de 4-1 te maken. Een belangrijke overwinning voor Dedemsvaart in de grote middenmoot, want nummer vijf Heerde heeft 12 punten, terwijl Dedemsvaart als nummer elf 10 punten heeft.