Davy Eustacia is voor nu op zijn plek bij SV Wissel

Het seizoen komt traag op gang voor Eustacia en zijn mannen. De ontmoeting met Terwolde is pas de derde ontmoeting van de competitie, nadat afgelopen donderdag pas het tweede duel op het programma stond. Het duel met SHE was een inhaalwedstrijd, nadat wegens droevige omstandigheden bij de geel-zwarten het affiche werd uitgesteld. Bovendien moesten donderdag nog twee spelers voortijdig het veld verlaten. Een tumultueus begin dus. Gelukkig heeft de 31-jarige trainer uit Biddinghuizen in zijn ogen verder de juiste voorwaarden. ,,We hebben een leuke groep en de sfeer is ook goed.” Terwijl hij druk bezig is zijn team fit te krijgen is het nog wachten op zijn tweede competitieoverwinning in twee seizoenen. ,,Die gaat nog wel komen hoor”, klinkt het vastberaden.