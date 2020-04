De amateurclubs staat het water in crisistijd nog niet tot aan de lippen

Eersteklasser WHC uit Wezep gaf begin dit jaar aan dat het financiële maatregelen moest nemen, omdat er begrotingstechnisch fouten waren gemaakt. Anderhalve maand later drogen de inkomsten plotseling op en komen er, op de contributie en sponsoring na, amper nog centen binnen. Staat het water WHC nu aan de lippen?

,,Nee, dat is absoluut niet het geval”, is voorzitter Henri van Beek duidelijk. ,,Ik heb een stel fantastische mensen om mij heen en die houden de stand van zaken bijna dagelijks in de gaten. We hebben er mee te dealen, net als bijna iedere club. Je kunt klagen, maar zo zit ik niet in elkaar. We komen er doorheen, dat zal wel moeten.”

Impact

SportService Zwolle is, zoals men het zelf schetst, dé verbinder van sport, bewegen en beleven voor iedere Zwollenaar en inwoners van omliggende regio’s. Hoe is het beeld daar, hebben verenigingen het lastig? ,,Ik kan niet in de portemonnee van de clubs kijken, maar natuurlijk gaat dit impact hebben”, weet manager Martijn Mellema. ,,Het is mooi dat de gemeente al rap heeft gezegd dat er uitstel van huur mogelijk is. Wij organiseren dat in de praktijk, dus daar kunnen we de clubs bij helpen. Onze verenigingsmanagers staan in nauw contact met de clubs, nog meer dan gebruikelijk. Daarnaast proberen we via nieuwsbrieven en webinars de clubs te helpen.”

De Rijksoverheid bood de sportclubs al een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro aan. WHC maakte daar gebruik van en blijft scherp op andere tegemoetkomingen. De vraag is eigenlijk welke club daar geen gebruik van maakt, iedereen kan de euro’s maar wat goed gebruiken. Het antwoord is echter snel gevonden: SV Lelystad’67. Maar dat is niet uit luxe. ,,Ons KVK-nummer komt niet overeen met de voorwaarden voor die 4000 euro”, zegt secretaris Martijn Laurense. ,,Dat is even jammer, maar we kijken nog wel hoe we iets los kunnen peuteren.”

Lelystad’67 kampt al jaren met schulden, bij het Sportbedrijf staat bijvoorbeeld nog een immens bedrag van tienduizenden euro’s open. Dan komt zo’n tijd als deze nog slechter uit. Toch wanhoopt Laurense niet. ,,We zijn heel blij met de coulance van de KNVB en het Sportbedrijf. Het Sportbedrijf heeft de huurpenningen gehalveerd, dat scheelt toch. En van onze leden heeft al zo’n 75 procent het laatste kwartaal contributie betaald. Het is financieel watertrappelen, maar ik ga ervan uit dat het lukt.”

Volledig scherm Bij Lelystad'67 worden plannen gesmeed om in de zomer nog wat inkomsten te genereren. © Freddy Schinkel

Her en der wordt geroepen dat veel amateurclubs de crisis niet gaan overleven, dat het einde verhaal is. WHC-voorzitter Van Beek gelooft daar niet zo in. ,,Nee”, is hij wederom duidelijk. ,,Misschien dat er wel een paar kleinere clubs omvallen, dat zou kunnen. Maar als wij echt in de problemen komen, verwacht ik dat er wel steun komt. We zijn een club van duizend leden. Het maatschappelijk belang is groot.”