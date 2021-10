De eerste klap van DOS Kampen is meteen een daalder waard

Een kwartier voor tijd krijgt De Blok een applausje van het publiek bij zijn wissel voor Mitchell Hooisma. Goede partij gespeeld, net als heel DOS Kampen. Als hij na het laatste fluitsignaal weer op het veld loopt en menig felicitatie in ontvangst neemt, baalt de aanvaller ook nog steeds van zijn gemiste kans op 4-0. De Blok soleert op het doel af, maar stuit op het laatste moment op de keeper. ,,Ik vind nog steeds dat ik die moest maken”, zegt hij tegen zijn gesprekspartner, om even later aan de verslaggever uit te leggen wat er misging. ,,Ik kreeg die bal diep, de back kwam naar binnen en ik ging er links langs. Maar toen kwam de centrale verdediger eraan en die had ik niet verwacht. Ik was iets uit balans en moest opeens kiezen. Ja, ik vind het echt heel erg zonde”, treurt De Blok.