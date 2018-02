De rode lantaarn blijft stevig branden in Hoonhorst

Bij MSC is het soms alles, maar vaak ook niets

18 februari In Huissen kan MSC in feite na een kwartier en twee tegentreffers al inpakken. Trainer Berry Zandink heeft een ploeg die de mooiste wedstrijden afwisselt met verschrikkelijke vertoningen. ,,Het is alles of niets, en de laatste weken is het niets.''