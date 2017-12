Dedemsvaart klopt Lemelerveld in kansrijk duel

De wedstrijd begon met enkele kansen voor Lemelerveld, maar die ploeg kreeg ook een flinke tegenvaller te verwerken toen spits Job Heerink uitviel met een blessure. De doelpuntenmachine van vorig jaar, die dit jaar minder vaak raak schiet, zag dat zijn ploeggenoten het klusje ook niet klaarden. Namens tegenstander Dedemsvaart was het Danny Kuiper die een aantal pogingen ondernam, maar ook hij had zijn vizier niet op scherp. Ondanks een legio aan kansen voor beide ploegen was de ruststand dan ook 0-0.