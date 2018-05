Dedemsvaart neemt voorschot op nacompetitie dankzij winst op concurrent Heerde

Het was een duel met de nodige belangen, zo bleek uit het feit dat de KNVB een officieel wedstrijdtrio aan het duel had toegewezen. Op het veld was daar niet veel van te merken. In een soort zomeravondtempo – maar dan zonder de zomerse temperaturen – viel lange tijd niet veel te genieten voor de toeschouwers. De oranjehemden zakten na een aardige openingsfase ver terug, terwijl Heerde niet bij machte was daar van te profiteren.