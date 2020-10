Dedemsvaart verspeelt voorsprong, maar is wel van de nul

Teruglezen liveblog Epe knokt zich knap terug tegen Dedems­vaart en Holten haalt net niet de dubbele cijfers tegen Heeten

16:53 Twee wedstrijden gespeeld, twee gewonnen en maar liefst zeventien doelpunten voor. In de eerste twee speelrondes stond er geen maat op Holten. Vanmiddag, in de thuiswedstrijd tegen Heeten, ging de ploeg vrolijk verder. Na 45 minuten hadden de Holtenaren al een half dozijn treffers geproduceerd. De productie stopte uiteindelijk bij negen. Ook Bemmel en AVV Columbia maakten er een spektakelstuk van, terwijl KCVO de sterkste bleek in de derby tegen SV Vaassen. Herbeleef een doelpuntrijke zondagmiddag terug in onderstaand liveblog.