Degradatie zou niet het einde van de wereld zijn voor het kleine Wijthmen: ‘Bovenin meedraaien is ook wel eens leuk’

eerste klasse Dalfsen beloont zichzelf na inhaalrace met remise tegen GVAV-Rapiditas: ‘We hebben karakter getoond’

De opluchting is groot als SV Dalfsen na een 0-2 achterstand in eigen huis alsnog een punt in de wacht sleept tegen GVAV-Rapiditas. De gelijkmaker komt voor rekening van de familie Van den Anker. De assist is van Sam, broertje Vince scoort.

13 november