Derby in Lelystad, Flevo Boys en Berkum spelen degradatiekraker en blijft SWOL 1894 op roze wolk?

programma ZwolleLelystad maakt zich op voor de derby tussen Unicum en Batavia’90. Unicum is gebrand op revanche na de kansloze nederlaag in november, terwijl de koploper nog meer afstand willen nemen. Waar de waterpolomannen van SWOL 1894 het goede gevoel hopen vast te houden, zijn de Zwolse basketballers van Landstede Hammers juist toe aan een succesje.

Er staat al het hele seizoen geen maat op Batavia’90. De Lelystedelingen zijn na vijftien wedstrijden nog ongeslagen in de tweede klasse I en plaatsten zich onlangs ook voor de kwartfinale van de districtsbeker. In de competitie heeft Batavia’90 evenveel punten als Hierden, maar moet het nog wel twee duels inhalen. Zaterdag kan de ploeg van trainer Michel van Oostrum op het veld van stadgenoot Unicum een volgende stap richting de titel zetten. Eerder dit seizoen eindigde de derby in een 3-0 zege voor Batavia.

De grootste stunt van het afgelopen weekeinde kwam misschien wel op naam van VENO. De ploeg uit Vollenhove keek in de thuiswedstrijd tegen SC Emmeloord vroeg in de tweede helft tegen een 1-3 achterstand aan, maar knokte zich op zeer knappe wijze terug en stuurde de koploper zelfs met een 4-3 nederlaag naar huis. Een welkome zege in de strijd om handhaving in de tweede klasse. Zondag kan VENO wederom goede zaken doen, als het weet te winnen bij concurrent Pesse.

Problemen zijn er voor Alcides, dat in de vierde divisie A onder de streep staat. En dan wacht zaterdag ook nog eens de ontmoeting met Heino, dat liefst negen keer scoorde in de laatste twee wedstrijden. Ook in de vierde divisie B staat er een degradatiekraker op het programma. Flevo Boys heeft de punten keihard nodig, maar moet dan wel winnen van Berkum. In de derde divisie is Staphorst - SV Urk een mooi affiche.

Hammers is toe aan een overwinning

De grote vraag is of Landstede Hammers dit weekend uit het dal weet te klimmen. De Zwolse basketballers gingen niet alleen nipt onderuit in de bekerfinale, maar verloren ook hun eerste twee wedstrijden in de Elite Gold. Afgelopen zondag waren ze nog kansloos tegen Giants Antwerp. Heeft Landstede Hammers zaterdag tegen Kangoeroes Basket Mechelen eindelijk weer reden tot juichen?

Dat had SWOL 1894 afgelopen zaterdag wel. Zowel de mannen als de vrouwen plaatsten zich voor de finale van de ManMeer!-Cup. De mannen hopen het goede gevoel vast te houden in de thuiswedstrijd tegen HZC de Robben. Dat goede gevoel was er lang bij de volleybalsters van VC Zwolle, maar zij leden zaterdag in Utrecht hun eerste nederlaag in de kampioenspoule. Donderdagavond krijgen zij al de kans op eerherstel, thuis tegen Sliedrecht Sport.

In de laatste weken van de zaalkorfbalcompetitie zitten Wit-Blauw en Sparta nog in spanning. De Zwolse korfballers moeten Nic. verslaan om de kans op klassenbehoud gaaf te houden. Wit-Blauw speelt in de overgangsklasse ook tegen degradatie, OVVO is de opponent in Kampen.

Voetbal

Zaterdag

Tweede divisie: Rijnsburgse Boys - HHC Hardenberg (15.00 uur).

Derde divisie: Staphorst - SV Urk.

Vierde divisie B: Flevo Boys - Berkum (15.00), d’Olde Veste’54 - ASZV (15.00), SDV Barneveld - SC Genemuiden (15.00).

Eerste klasse E: Hulzense Boys - asv Dronten, Go-Ahead Kampen - Quick’20 (15.00), SVI - VV Heerenveen (15.00), DOS Kampen - KHC (15.00).

Tweede klasse I: Be Quick’28 - AGOVV, VSCO’61 - ZAC, WVF - IJVV, Unicum - Batavia’90 (15.00), Hierden - DESZ (15.00).

Tweede klasse J: Den Ham - Gramsbergen, SV Nieuwleusen - DOS’37, FC Meppel - PH (15.00).

Oost, derde klasse B: VVOP - Swift’64.

Derde klasse C: VHK - DVC Dedemsvaart, Avereest - SC Lutten, ASC’62 - Hattem, Hardenberg’85 - SC Rouveen, Zwolsche Boys - Olympia’28, Heerde - FC Ommen.

Derde klasse D: Bergentheim - SVVN, Kloosterhaar - Bruchterveld.

Vierde klasse D: BAS - ZVV’56.

Vierde klasse E: ’s Heerenbroek - Kampen, Wilsum - sv Reaal Dronten, HTC - CSV’28, Wijthmen - Sv Zalk, FC Ulu Spor - MSC (15.00), Alcides - VSW (17.00).

Vierde klasse F: SVV’56 - sv Rijssen, Lemele - BSZV de Blauwwitters (15.00).

Noord, derde klasse A: Heerenveense Boys - SVM.

Derde klasse D: Vitesse’63 - CSVC, DKB - Veenhuizen (15.00).

Vierde klasse A: Foarut - Tollebeek, QVC - Creil-Bant, SVN’69 - Nagele, Tonego - IJVC.

Vijfde klasse A: Espel - LSC 1890, Woudsend - Blokzijl (15.00).

Vijfde klasse G: vv Steenwijk - VCG, Tiendeveen - Steenwijker Boys, SVBS’77 - VVAK.

Vrouwen

Eredivisie: PEC Zwolle - sc Heerenveen (vr 19.30).

Topklasse: DSS - Be Quick’28.

Zondag

Vierde divisie A: Heino - Alcides (za 16.00).

Eerste klasse E: Dalfsen - Emmen.

Tweede klasse I: Lemelerveld - FC Suryoye-Mediterraneo.

Tweede klasse J: SC Emmeloord - Beilen, Pesse - VENO, Oldeholtpade - EMMS.

Oost, vierde klasse G: Raalte - Hoonhorst.

Vijfde klasse E: Go Ahead Deventer - Batavia’90, Terwolde - SV CCW’16, Vilsteren - SV Zwolle.

Noord, derde klasse A: Mildam - Steenwijkerwold, FC Oldemarkt - Oranje Zwart, Ruinen - Steenwijker Boys, Wacker - Read Swart.

Vierde klasse A: Sportclub Makkinga - Havelte, Ruinerwold - USV, VWC - FC Kraggenburg, SC Balkbrug - IJhorst.

Vijfde klasse A: vv Lemmer - Kuinre.

Vijfde klasse B: FC Fochteloo - Blankenham, Old Forward - Scheerwolde.

Basketbal

Elite Gold: Kangoeroes Basket Mechelen - Landstede Hammers (za 20.30).

Handbal

Vrouwen, hoofdklasse A: SV Dalfsen - Langeveen (za 20.20), LHC - HV Zwolle (zo 13.00).

Hockey

Vrouwen, overgangsklasse B: Ring Pass Delft - Zwolle (zo 12.45).

Mannen, overgangsklasse A: Huizen - Zwolle (zo 14.45).

Korfbal (zaal)

Korfbal League: GG/RMcD Huis Emma - DOS’46 (za 20.00).

Hoofdklasse A: Sparta - Nic. (za 17.40).

Overgangsklasse A: Juventa - KIOS R. (za 18.30).

Overgangsklasse B: Wit-Blauw - OVVO (za 20.30).

Eerste klasse A: Exakwa - Rood-Wit (za 18.25), De Granaet - DOS Kampen (za 18.45), De Wâlden - ASVD (za 19.30).

Tweede klasse C: HKC - Oranje Zwart (za 15.45).

Volleybal

Vrouwen, eredivisie: VC Zwolle - Sliedrecht Sport (do 20.00).

Eerste divisie A: Donitas 2 - VC Zwolle 2 (za 17.30).

Tweede divisie A: Veendam - VC Zwolle 3 (do 20.00), Donitas 3 - VC Zwolle 3 (za 15.00), Flash Nieuwleusen - VC Grijpskerk (za 17.00).

Tweede divisie B: Volco - SSS (za 18.00).

Mannen, topdivisie A: Sudosa-Desto - Reflex (za 16.30).

Eerste divisie A: Pegasus - CSV (za 16.15), Donitas - Voorsterslag/VC Zwolle (za 17.30), Set-Up IJsselmuiden - VVH (za 19.00).

Tweede divisie A: Exstudiantes - Reflex 2 (za 18.30), Side-Out - SVI (za 18.30).

Waterpolo

Mannen, eerste divisie A: SWOL 1894 - HZC De Robben (za 19.25).

Derde divisie C: De Reest - ZPC De Hof (za 17.10), Nunspeet - Deltasteur (za 20.20).

