DESZ geeft voorsprong weg, FC Meppel mag wat ‘manser’ zijn

Kampen zet zich schrap voor zes explosieve stadsderby’s

24 september Wapperende vlaggen, knallend vuurwerk en het mes in de sokken. Met DOS Kampen, Go Ahead Kampen en KHC is een seizoen vol explosieve stadsderby’s in de eerste klasse D gegarandeerd. Drie ware Kamper clubmannen vanuit totaal verschillende functies blikken vooruit via zes stellingen. Jan de Vries (voorzitter managementteam DOS), clubhistoricus Errit Drost (GAK) en erelid/TC-lid Dries Vos (KHC) over heden en verleden van het Kamper voetbal.