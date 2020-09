Dieze West boekt ook met Wahid Shimeri op 70 procent een zege

Met name Shimeri maakte in zijn eerste periode bij Dieze West (2010/2016) een onvergetelijke indruk, maar de Shimeri van toen heeft trainer Tom IJzerman, destijds zijn ploeggenoot, nog niet gezien. ,,Hij heeft exceptionele kwaliteiten (met name zijn snelheid, MdR), maar hij is nog niet waar hij moet zijn. Hij is wat later aangesloten vanwege een vakantie en je ziet dat ie nog wat fitheid mist. Ik denk dat hij nu op 60, 70 procent zit”, aldus IJzerman, die zijn ploeg zag domineren tegen WZC.

Voor niets minder dan de titel doet Dieze West het dit seizoen en tot dusverre lijkt die ambitie terecht. Na drie zeges over derdeklassers in het bekertoernooi, begon het ook uitstekend aan de competitie. Levi El Atiaoui (2), Nejim El Atiaoui en Melih Senturk scoorden tegen WZC, dat na de pauze zichzelf uitschakelde met een eigen doelpunt (de 3-0).

SVI heeft in de eerste wedstrijd ooit in de oostelijke eerste klasse twee punten laten liggen. Trainer Bram Freie zag zijn ploeg tegen Bennekom de mooiste kansen missen (0-0). Tegen een ploeg die heeft uitgesproken voor de top vijf te willen gaan is een punt desalniettemin een mooi resultaat. Maar daar had Freie na afloop even geen boodschap aan. ,,We hebben zonder enige twijfel twee punten verloren”, zegt Freie, die Nico Veldman de grootste kans zag missen. Kort na de pauze ging de aanvaller alleen op de keeper af na een goede combinatie met Twan Zuidmeer, die de voorkeur kreeg boven Youp Kok. Veldman stuitte op de doelman. Jurre Lenting raakte later nog de paal. Ook het inbrengen van Kok, vorig seizoen goed voor zeventien treffers in zeventien duels in de noordelijke eerste klasse, bracht geen verschil in het laatste half uur.

De wedstrijd EZC’84-VSW in 4D is afgelast omdat twee spelers van EZC op de dag van de wedstrijd gezondheidsklachten en mogelijk coronaverschijnselen hadden. In overleg met de KNVB, de scheidsrechter en VSW is besloten de wedstrijd te verplaatsen naar de eerstvolgende inhaalronde. Een groot geluk voor de vereniging was dat de twee spelers afgelopen week niet op de training waren, maar een midweekje weg. Wel zijn er drie spelers bij hun op bezoek geweest en die zitten nu dus met het tweetal in quarantaine. ,,Als het goed is wel”, zegt voorzitter Bert Harmsen.

Op zondag kreeg FC Ulu Spor te maken met hetzelfde probleem bij tegenstander DAVO.

Zaterdag

1D: Bennekom-SVI 0-0.

2H: Be Quick ‘28-Hulzense Boys 1-4, ZAC-Quick’20 0-2, WVF-Sparta Enschede 1-1.

3C: BAS-HTC 2-1, VIOS-Zwolsche Boys 2-5.

4D: CSV ‘28-Wijthmen 3-4, Dieze West-WZC Wapenveld 5-2, EZC ‘84-VSW afgelast.

Zondag

4G: Nieuw Heeten-SV Zwolle 3-5, FC Ulu Spor-DAVO afgelast.