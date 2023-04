Dieze West en CSV’28 willen serieuze slag slaan, degradatie dreigt voor Avereest en voor Zwolse hockeyers telt enkel de winst

Dé kraker van het weekend wordt misschien wel gespeeld op sportpark Het Hoge Laar in Zwolle, waar in de derde klasse C het treffen tussen koploper Dieze West en nummer twee Heerde op het programma staat. Het verschil tussen beide ploegen is één punt in het voordeel van de Zwollenaren, die dus een grote stap richting het kampioenschap kunnen zetten. Dieze West zit wel met schorsingen na de drie rode kaarten van zaterdag, tegen ASC'62.

Ook in de vierde klasse E wacht ons een heerlijk affiche. Op sportpark De Verbinding, ook al in Zwolle, krijgt CSV’28 bezoek van ‘s-Heerenbroek. Ook hier staan de nummers één en twee tegenover elkaar. De voorsprong van CSV’28 op ‘s-Heerenbroek bedraagt eveneens een puntje. De thuisploeg zet bij een overwinning een flinke stap richting de titel en de derde klasse, terwijl de bezoekers zich bij een driepunter de nieuwe koploper mogen noemen.

Volledig scherm CSV'28 gaat momenteel aan de leiding in de vierde klasse E en hoopt zaterdag in de topper tegen 's-Heerenbroek een volgende stap richting de titel te zetten. © Pedro Sluiter Foto Zwolle

Asv Dronten hoopt zijn titelaspiraties eveneens in leven te houden. De achterstand op Quick’20 is met nog vijf speelronden te gaan zes punten. Het wordt lastig, maar de slotfase van het seizoen staat altijd bol van de verrassingen. SVI is zaterdag de tegenstander. De Zwollenaren moeten dan weer alle zeilen bijzetten om ook volgend seizoen in de eerste klasse actief te zijn.

Voor Avereest is het vrijwel zeker gedaan. De derdeklasser heeft op dit moment twaalf punten minder dan DVC Dedemsvaart, zaterdagavond de tegenstander. DVC Dedemsvaart kan Avereest de definitieve nekslag geven. Op zondag hoopt Havelte FC Kraggenburg een vervelende middag te bezorgen. Het verschil tussen de huidige nummers tien en elf in de vierde klasse A is nu nog vijf punten. Voor FC Kraggenburg telt dus enkel de zege om in ieder geval nog zicht te houden op de nacompetitie. In dezelfde competitie staat ook de kraker tussen nummers één sv Olyphia en twee Ruinerwold (beide 34 punten) op het programma.

Grote belangen voor hockeyers

Ook de Zwolse hockeyers spelen een belangrijke wedstrijd. En dat is nog zachtjes uitgedrukt. De mannen smakken naar een overwinning, nadat de laatste vier wedstrijden in de overgangsklasse A allemaal resulteerden in een nederlaag. Afgelopen zondag was GCHC nog met duidelijke cijfers te sterk. Zondag wacht het treffen met Were Di, dat na zeventien wedstrijden evenals Zwolle op vijftien punten staat. De hockeysters hebben het een stuk beter voor elkaar en staan vierde in de overgangsklasse B. Zondag staat een mooie test tegen koploper Nijmegen op het programma.

Basketballen in het vertrouwde Zwolle of in het land van onze zuiderburen is een wereld van verschil voor Landstede Hammers. Sinds de start van de Elite Gold won de formatie van trainer Mark van Schutterhoef nog geen enkele uitwedstrijd, maar werd er in de eigen arena wel twee keer gewonnen. Twee keer op rij zelfs. Landstede Hammers hoopt zondag tegen Spirou Charleroi de derde opeenvolgende thuiszege te boeken. Daarmee zouden de Zwollenaren zich herstellen van de kansloze verliespartij bij Filou Oostende afgelopen dinsdag.

Voetbal

Zaterdag

Tweede divisie: HHC Hardenberg - Jong Sparta Rotterdam.

Derde divisie: Staphorst - GVVV, SV Urk - Barendrecht (15.00 uur).

Vierde divisie B: SC Genemuiden - Flevo Boys, Eemdijk - d’Olde Veste’54, Berkum - Huizen (14.45).

Eerste klasse E: DZOH - DOS Kampen, asv Dronten - SVI, Go Ahead Kampen - Noordscheschut (15.00), VV Heerenveen - KHC (17.00).

Tweede klasse I: FC Horst - WVF, DESZ - ZAC, Hierden - Be Quick’28 (15.00), IJVV - Batavia’90 (15.00), AGOVV - Unicum (15.00).

Tweede klasse J: Gramsbergen - Tubantia, SV Nieuwleusen - Den Ham, DOS’37 - FC Meppel (15.00).

Oost, derde klasse B: Swift’64 - Zwart Wit’63 (15.00).

Derde klasse C: Olympia’28 - Hattem, SC Rouveen - ASC’62, VHK - Hardenberg’85, SC Lutten - FC Ommen, Dieze West - Heerde (15.00), DVC Dedemsvaart - Avereest (17.00).

Derde klasse D: Bruchterveld - SVVN, vv Hellendoorn - Bergentheim, Mariënberg - Wilhelminaschool.

Vierde klasse D: De Veluwse Boys - BAS.

Vierde klasse E: Sv Zalk - Alcides, Wilsum - FC Ulu Spor, HTC - Wijthmen, sv Reaal Dronten - Kampen, MSC - VSW (15.00), CSV’28 - ’s-Heerenbroek (17.00).

Vierde klasse F: MVV’69 - SVV’56, Lemele - Sportclub Rijssen (15.00).

Noord, derde klasse A: SVM - Scharnegoutum’70.

Derde klasse D: Hoogeveen - Vitesse’63, DKB - HSC (15.00).

Vierde klasse A: Creil-Bant - Foarut, Delfstrahuizen - Tonego, Nagele - AVC, QVC - SVN’69, Tollebeek - Sleat (15.00).

Vijfde klasse A: Bakhuizen - Blokzijl, Mulier - Ens, Espel - Hielpen.

Vijfde klasse G: CEC - SVBS’77, Bargeres - vv Steenwijk, Steenwijker Boys - VVAK (17.00).

Vrouwen

Eredivisie: PEC Zwolle - FC Twente (zo 12.15).

Topklasse: Be Quick’28 - asv Wartburgia.

Zondag

Vierde divisie A: Alcides - VOC (za 19.00).

Eerste klasse E: GRC Groningen - Dalfsen.

Tweede klasse I: Stevo - Lemelerveld.

Tweede klasse J: Drachten - SC Emmeloord, HODO - VENO, EMMS - Beilen.

Oost, vierde klasse G: Hoonhorst - IJsselstreek.

Vijfde klasse E: SV Zwolle - Batavia’90, Voorst - Vilsteren, Terwolde - Epse.

Noord, derde klasse A: Mildam - FC Oldemarkt, Read Swart - RKO, Steenwijker Boys - Dwingeloo, Steenwijkerwold - Trinitas, Ruinen - Wacker.

Vierde klasse A: Sportclub Makkinga - SC Balkbrug, Ruinerwold - sv Olyphia, Havelte - FC Kraggenburg, USV - VWC.

Vijfde klasse A: Wispolia - Kuinre.

Vijfde klasse B: Scheerwolde - Sport Vereent (do 19.30), Blankenham - BEW, Oosterstreek - Giethoorn.

Basketbal

BNXT League, Elite Gold: Landstede Hammers - Spirou Charleroi (zo 14.00).

Hockey

Vrouwen, overgangsklasse B: Zwolle - Nijmegen (zo 12.45).

Mannen, overgangsklasse A: Zwolle - Were Di (zo 14.45).

Korfbal

Overgangsklasse A: Sparta Zwolle - Drachten (za 15.30), Wit-Blauw - NKC'51 (za 15.30).

Eerste klasse A: DOS Kampen - OKO/BIES (za 15.30), KVW’22 - KIOS R. (za 15.30).

Eerste klasse B: DOS-WK - ASVD (za 15.30), Juventa - ODIK (za 15.30).

Eerste klasse C: Exakwa - Synergo (za 15.30).

Tweede klasse C: HHV - Oranje Zwart (za 15.30).

Waterpolo

Mannen, eerste divisie A: MNC Dordrecht - SWOL 1894 (zo 19.50).

Derde divisie C: Deltasteur - EZC (za 17.15), De Veene - De Reest (za 17.25).

Iedere zondagavond het laatste voetbalnieuws als eerste in jouw mailbox? Meld je hieronder aan voor onze speciale voetbalnieuwsbrief:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.