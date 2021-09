Dieze West toont haar ambities met dikke zege en eerste koppositie

OverzichtDieze West is het seizoen uitstekend begonnen. De Zwolse vierdeklasser liet bij Wilsum een 0-5 zege noteren en daarmee is het de eerste koploper van 4D.

Met nieuwelingen als Wahid Shimeri, Jeffrey de Nooijer en Dani Lohman en de al aanwezige kwaliteiten van onder meer Nejim El Atiaoui en Mohammed Ali Pour Asli, is de selectie van Dieze West er eentje om van te watertanden. Zeker als je bedenkt dat de club in de vierde klasse acteert. Aan trainer Tom IJzerman de schone taak er een team van te maken en de rasvoetballers als geheel te laten functioneren. De start van de nieuwe competitie was alvast uitstekend met een 0-5 zege bij Wilsum.

IJzerman wond er geen doekjes om, gevraagd naar de ambities. “Ja, we willen meedoen voor de titel. Dat lijkt me duidelijk.” De coach zag een zeer compact spelend Wilsum, waarmee Dieze West voor rust nog wel wat moeite had. “Als je heel kritisch kijkt vanuit de eerste helft, dan zag het er niet naar uit dat het 0-5 zou worden. In de tweede helft was het baltempo hoger en moesten we zorgen dat de juiste jongens aan de bal kwamen. Dan zie je dat we een goede groep hebben met veel verschillende wapens.”

Die groep werd in de zomer dus uitgebreid met enkele routiniers, die in de hoogtijdagen van Dieze West op zondag ook al in het paarse shirt speelden. IJzerman heeft de kwaliteit omhoog zien gaan. “We hebben goede spelers, er is vooral meer ervaring bijgekomen. We raken niet zo snel meer in de stress als het even niet loopt.”

SVI verliest

Tegen een massaal op eigen helft teruggetrokken De Merino’s kon SVI het niet bolwerken: 0-1. Vorig seizoen werden de Veenendalers nog overklast, nu was een goed uitgevoerde hoekschop aan het begin van het duel genoeg voor de zege van de bezoekers. “Ze groeven zich in en speelden 5-3-2. Dat is hun spelopvatting en die corner was één van de spaarzame momenten dat ze op onze helft waren. Dan moet je komen en dat hebben we niet goed gedaan. We hebben te weinig gebracht”, reageerde coach Bram Freie.

Vanaf het begin van de tweede helft tot ongeveer minuut zeventig kreeg SVI enkele goede kansen via onder meer Jurre Lentink en de ingevallen Frank Jansen . Daarnaast leverden ook corners en vrije trappen niets op. “En misschien hadden we ook nog wel een strafschop moeten krijgen voor een handsbal. Als je er daar één van maakt, dan ben ik ervan overtuigd dat we ook nog winnen”, meende Freie, die zich gezien de ontmoeting van vorig seizoen meer van de ouverture had voorgesteld. “Het valt allemaal net niet goed.”

Uitslagen Zwolle

1D

SVI – De Merino’s 0-1

2H

Vroomshoopse Boys – WVF 1-0

3C

HTC – Rouveen 1-1

4D

Wilsum – Dieze West 0-5

Zalk – VSW 2-0

Noord Veluwe Boys – Wijthmen 1-1

Kampen – CSV’28 1-5 4G

Holten - SV Zwolle 2-1

Heeten - Ulu Spor 1-0