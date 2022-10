Districtsbeker: Favorieten gaan een ronde verder, CSV'28 zorgt voor daverende verrassing

Liveblog Heino verslaat Alcides, Rohda Raalte boekt tweede zege op een rij en SV Urk weet weer wat winnen is

Na zes opeenvolgende nederlagen moest SV Urk ook nog eens op bezoek bij DVS’33, het team in vorm. Maar in Ermelo knokte de ploeg van Gert-Jan Karsten zich naar een verdiende zege. Ook SC Genemuiden kreeg uiteindelijk loon naar werken, terwijl Berkum het (veel) te spannend maakte. Een mooie speeldag kreeg een passend slot. In ieder geval voor Rohda Raalte, dat met 4-3 won van VOC, én voor Heino. De ploeg van Martijn de Vogel boekte op bezoek bij Alcides haar eerste zege van het seizoen. Dat en nog veel meer kwam vandaag voorbij in het liveblog.

15 oktober