Districtsbeker: WVF en Gramsbergen gaan door, Dieze West uitgeschakeld

tweede divisie Voor HHC Hardenberg rolt het kwartje in Katwijk weer de verkeerde kant op: ‘De storm was gaan liggen...’

De topper in de tweede divisie tussen Katwijk en HHC Hardenberg kan eindigen in 1-2, maar eindigt door een goal in blessuretijd in 2-1. ,,We moeten betere keuzes maken aan de bal en strakker gaan verdedigen’’, beseft trainer Pascal Diender na de domper.

16 oktober