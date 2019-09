Dug-outtest: perfectie in Willemsoord, pareltjes en plastic pulp

Voetbaljournalisten zijn van origine romantici, dus bij elke dug-out van plexiglas zijn we geneigd om in de auto te stappen en weer om te keren. Gelukkig doen enkele clubs met zo’n doorsnee gedrocht wel hun best er iets fatsoenlijks van te maken. Clubkleuren, logo. Toch gaat ons hart sneller kloppen bij oud en cult. Een ingegraven, stenen bouwwerk, waar je de historie kunt ruiken. Toegegeven, het is een kwestie van smaak.