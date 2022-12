DVC rekent in sprankelende wedstrijd na achterstand nog af met ASC'62

Derde klasse Dieze West is terug aan kop, maar doelpunten­ma­ker Wahid Shimeri blijft kritisch: ‘Zeker niet onze beste wedstrijd’

Derdeklasser Dieze West is terug aan kop in de derde klasse C dankzij de zege tegen FC Ommen (2-0). Wahid Shimeri en Dominggus Lim-Duan zagen hun schoten tussen de palen vliegen. Maar uitblinker en doelpuntenmaker Shimeri blijft kritisch: ,,Dit was zeker niet onze beste wedstrijd. De eerste helft was echt heel slecht.”

4 december