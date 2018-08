DVS’33 onderuit in Katwijk tegen Quick Boys

SV Urk ziet haar naam terug in de kokertjes

22 augustus Zaterdag had SV Urk er nog 120 minuten en strafschoppen voor nodig. Woensdagavond werd de klus in de reguliere speeltijd geklaard. In het verre Veghel wonnen de Urkers nipt met 0-1 tegen derdedivisionist Blauw Geel’38. Gerrit Tol was na zijn winnende treffer de gevierde man.