Dwarsverbanden genoeg in de derby's

In een straal van zo'n twintig kilometer worden zaterdag drie krakers van derby's gespeeld: KHC - Go Ahead Kampen, Unicum - Lelystad'67 en Swift'64 - BAS. In alle duels zijn dwarsverbanden te vinden.

Leroy Knol, 24 jaar, speler van KHC, was twee seizoenen actief voor Go Ahead Kampen.

,,Dit is dé wedstrijd en eentje waar iedereen eerder naar uit kijkt dan normaal. Voor mezelf is het speciaal. Ik heb heel lang voor KHC gespeeld en heb twee hele leuke seizoenen bij Go Ahead gehad. Ik hoopte een stap te maken en misschien wel naar de hoofdklasse te gaan, maar dat is er niet van gekomen. Bij Go Ahead had ik een goede band met spelers, technische staf, supporters en bestuur, maar mijn hart ligt toch bij blauw en wit. Daarom besloot ik om weer bij mijn oude cluppie te gaan spelen."

Over zaterdag: ,,Ik verwacht dat er weer veel mensen komen kijken, dat merk je ook al wel. Er zijn vast veel Kowetters, veel supporters van KHC, maar ook neutrale mensen van bijvoorbeeld IJVV en DOS. Voor zo'n derby is het altijd lastig om iets over het verloop te zeggen, maar het zijn in ieder geval twee teams die willen aanvallen. Het wordt een mooie avond."

Tom Roskam (23), speler van Swift'64 en in zijn jeugdjaren even actief voor BAS.

,,Of het speciaal is? Nee, eigenlijk niet echt. Een burenruzie is altijd mooi en het is leuk om tegen mijn oude trainer (Stefan Tolhoek, WF) en teamgenoten te spelen, maar speciaal is het niet. Ik heb in de jeugd bij BAS gespeeld omdat ik daar een klasse hoger kon spelen, in een beter team kwam. Dat was goed voor mijn ontwikkeling. Dat heeft ook goed uitgepakt, ik maakte er in één seizoen 26 en ik heb mij in de kijker gespeeld. Toch had ik minder clubgevoel bij BAS, want bij Swift leeft het voetbal meer. Dat kun je zien aan de supporters, aan de kantine, het is anders. Qua teams heeft BAS het op dit moment iets beter voor elkaar, maar op basis van individuele kwaliteiten denk ik dat wij met 3-1 gaan winnen."

Emre Akca (23), speler van Lelystad '67, vorig seizoen nog actief voor Unicum.

,,Dit is voor ons de wedstrijd om de draad weer op te pakken. We moeten een keer een wedstrijd winnen om dat gevoel te krijgen en dat kan tegen Unicum. Het is natuurlijk een speciale wedstrijd, vooral voor Unicum. Zij komen uit de derde klasse, waarin ze tegen Batavia speelden. Die komen net kijken en daarom is het voor hun tegen SVL anders.''