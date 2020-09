Een buitenkansje met rugzak en houthakkershemd

Teruglezen liveblog Berkum doet uitsteken­de zaken, teleurstel­len­de middag voor HHC, Staphorst en DVS’33, Flevo Boys fier aan kop in de Hoofdklas­se

26 september HHC Hardenberg maakte een uitstekende voorbereiding door, maar van die vorm komt in de eerste competitieweken helemaal niets terecht. De ploeg ging vanmiddag kansloos onderuit tegen AFC, dat niet eens geweldig speelde. In de Derde Divisie kregen Staphorst en DVS’33 nieuwe tikken te verwerken. Hoe groot is het contrast met Flevo Boys? De ploeg uit Emmeloord is nog altijd ongeslagen én zonder puntenverlies in de Hoofdklasse. Herbeleef de mooie voetbalzaterdag terug in onderstaand liveblog.