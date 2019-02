Eerste zege voor KCVO in krankzinnige derby

In het eerste kwartier van de wedstrijd was KCVO de bovenliggende partij. Epe legde weinig strijd op de mat en werd totaal overlopen. Dit resulteerde na tien minuten in een 1-0 voorsprong voor de ploeg uit Vaassen. Daarna beet Epe meer van zich af en kwam het op 1-1. Nog geen vijf minuten later gaf Sven Hoogenboezem een afgemeten voorzet en prikte Stefan Lokhorst keurig de 2-1 binnen voor Epe.