Epe slaat groot gat met Helios

Het eerste kwartier begon Helios scherp en kwam het een aantal keer gevaarlijk door. De verdedigers van Epe moesten vol aan de bak, maar hielden de aanvallers van Helios van scoren af. Daarna werd Epe wakker en kwam het niet meer in de problemen. Helios stuntelde achterin en liet Epe makkelijk uitlopen naar een 3-0 voorsprong. Supporters van Helios mopperden in de pauze over de matige vertoning van hun ploeg. Het team zou zaterdagavond een feestje hebben gehad.

Het eerste kwartier na rust was Epe slordig. Epe-speler Nick Krijgsman maaide over de bal en verloor de bal klungelig. Dit werd afgestraft door Bjorn Duteweerd: 3-1. Helios kon na de treffer geen vuist maken. Epe herpakte zich en Gerrit Calkhoven maakte de 4-1. Dit was zijn tweede van de middag. Twintig minuten voor tijd werd het nog erger voor de bezoekers. Stefan Lokhorst kreeg de ruimte en schoot beheerst raak in de rechterhoek: 5-1. Helios was vlak voor tijd dichtbij de 5-2. De poging van Niels Pothoven belandde op de lat.