FC Kraggenburg overrompelt RKO in polderderby

Die kwamen er wel in de tweede helft. RKO begon scherp en Olivier kreeg na twee minuten een enorme kans op de aansluitingstreffer. Hij zag zijn inzet echter gekeerd worden door Kraggenburg-keeper Jesse Kers; de rebound werd wild over geschoten. Tien minuten later was de wedstrijd beslist. Uit een corner kopte Jesper Oosterwijk de 3-0 binnen. Hierna bleven Kraggenburg en RKO allebei voor een goal gaan, die er voor de laatstgenoemde niet meer in zat. Kraggenburg scoorde nog wel, twee keer. Rinke Biesheuvel schoot vanaf 25 meter de 4-0 binnen, Tissingh bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand op 5-0.