Flevo Boys verliest wedstrijd die het niet mag verliezen: ‘Typerend voor de situatie waar je in zit’

vierde klasse Voetballen­de broers van buitenaf worden prima ‘gepruimd’ bij dorpsclub ‘s-Heeren­broek

‘s-Heerenbroek slaagde er zaterdagmiddag niet in om de eerste periode te pakken. Op eigen sportpark Broekerland verloor de ongeslagen koploper van de vierde klasse E met 0-2 van MSC. Aankomend weekend is er voor de ‘Broekers’ in Zalk een nieuwe mogelijkheid om de goede seizoensstart te bekronen met een prijs.

13 november