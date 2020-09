Frivool SVI wil de tegenstanders gaan overrompelen

SVI is al enkele jaren een goed voetballende ploeg, die van de derde naar de eerste klasse is opgeklommen. In het afgebroken, vorige seizoen was de club vijfde in district noord, nu mogen zij het in oost laten zien. Als de eerste pannenkoeken niet slechts voor de kinderen zijn, dan kan het best eens een goed seizoen worden. Na de puntendeling in Bennekom (0-0) volgt zaterdag een makkelijke middag tegen het gepromoveerde De Merino’s, waarin SVI in de attractieve eerste helft een stevige basis legt voor de 4-1 overwinning.