Geen derde seizoen voor Arjen Plessen bij FC Meppel

De Zwollenaar kwam anderhalf jaar geleden over van Bergentheim. Daarvoor was hij actief bij Lutten, Rouveen, VHK en HTC.

In zijn eerste seizoen in Meppel eindigde FC Meppel als zevende. Momenteel staan de groen-witten, na een prima start, achtste in de tweede klasse. In de strijd om de eerste periode deed de ploeg lang mee, maar op de slotdag van die periode gooide een nederlaag bij De Weide (5-1) roet in het eten.