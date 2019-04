Gelijkspel is lichtpuntje voor MSC bij avondwedstrijd

Een puntje. Trainer Berry Zandink moet het er maar mee doen. Er zijn fases in de wedstrijd waarin MSC de zege kan grijpen, maar ook momenten waarop de Assenaren de winst kunnen grijpen. De keuzeheer grijpt zich vast aan het puntje. ,,We doorbreken hier in ieder geval die slechte reeks mee”, vertelt de oefenmeester. ,,Maar met een puntje schieten we allebei niets op.” MSC heeft nu 30 punten. ,,We hebben er zeker 35 nodig. We willen zo snel mogelijk op dat aantal punten komen”, aldus Zandink, die hoop blijft houden op een goed slot van de competitie.

Kansenregen

De Meppelers beginnen vrij aardig aan het duel met de Assenaren, maar na een minuut of twintig trekt de ploeg, die volgend seizoen verdwijnt uit de hoofdklasse, het initiatief naar zich toe. De ploeg krijgt na 26 minuten spelen zeker drie goede kansen, maar de bal wil er niet in. Youri Ploeger en Stan Haanstra zijn er het dichtst bij, maar de bal gaat er wonderwel niet in. Nadat Camiel Fidom aan de andere kant een aardige mogelijkheid onbenut laat, weten de bezoekers dan wel de score te openen. Rick Wiersma laat MSC-doelman Raimon Benjamins kansloos, 0-1.

Bliksemstart

Het aanwezige publiek is nog nauwelijks klaar voor de tweede helft, of het tij keert volledig in het voordeel van de Meppelers. Eerst is het Fidom die de gelijkmaker aantekent, waarna Levi van der Spek er in de volgende aanval 2-1 van maakt. Het lijkt wachten op de 3-1, maar de Meppelers kunnen het overwicht niet vast blijven houden. Met nog een minuut of dertien te spelen komt Achilles 1894 langszij. Youri Schuur is verantwoordelijk voor de gelijkmaker.

MSC – Achilles 1894: 2-2