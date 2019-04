Genemuiden gaat voor trainer van buitenaf; assistenten doen Staphorst-thuis

TRAINERSCARROUSEL Van Raalte stapt op bij SC Genemuiden: ‘Zijn op dood spoor geraakt’

9 april Jan van Raalte en SC Genemuiden gaan per direct uit elkaar. De trainer (50) acht zichzelf niet langer in staat om de hoofdklasser uit het wak te krijgen en stapt op. De selectie is dinsdagavond ingelicht. Wie zaterdagmiddag tegen Staphorst als eindverantwoordelijke op de bank zit, is nog niet bekend.