Genemuiden gooit in Apeldoorn punten in het gootsteenputje: ‘Het mag ons niet overkomen’

vierde klasse Van verslapen tot verlossing: Quinton ‘Q’ Justiana redt HTC in derby tegen VSW

Dit had zomaar over Joey Platenkamp kunnen gaan. Aanvoerder en spits van VSW, maker van twee doelpunten binnen een half uur; brenger van hoop op drie punten voor een ploeg die strijdt tegen het schier onvermijdbare: degradatie. Maar de geschiedenis wordt geschreven door de winnaar van een oorlog: en dat is HTC, met als meest bijzondere soldaat Quinton ‘Q’ Justiana.