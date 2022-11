Gert Jan Karsten krijgt zijn droombaan bij IJsselmeervogels: ‘De druk zal daar vele malen groter zijn’

derde divisie ‘Scooter Lucas’ Schraal in bloedvorm zorgt bij Urk voor opwinding, in positieve maar ook in negatieve zin

Hij was al eens ‘beste speler van de week’. De speersnelle Lucas Schraal (23) van SV Urk is in bloedvorm en dat weet inmiddels heel de derde divisie. Tegen FC Rijnvogels maakt de topscorer alweer zijn zesde goal, maar veel valt er niet te juichen na het 2-4 verlies en een rode kaart.

