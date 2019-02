Giethoorn wint niks met hard werken

Trainer Auke Take van Giethoorn zei na afloop dat met een 1-1 ruststand zijn ploeg wellicht mocht hopen op een beter resultaat. Een inschattingsfout van keeper Remi Schreur betekende vlak voor de pauze echter een 1-2 stand. De thuisploeg was in de tweede helft niet in staat om kansen te creëren. Door de druk naar voren, gaf het ook ruimtes weg, waarvan Hoonhorst uiteindelijk van profiteerde.