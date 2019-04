Glimlach bij Lelystad’67 in tijden van crisis

Hoe troosteloos kun je het hebben op een voetbalveld? Het toppunt van triestigheid is te zien bij Lelystad’67, de club die de laatste maanden in de fik staat. Zo hoeft de trainersstaf van tegenstander ESC zich in de bestuurskamer nog net niet zelf te redden, van een warm welkom is in ieder geval geen sprake. Tijdens de warming-up van beide ploegen is het ijzingwekkend stil, net als rond de spelersopkomst. Het heeft meer weg van een begrafenis dan van een voetbalwedstrijd.