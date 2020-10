Go Ahead Kampen koppelt nieuw strijdplan aan resultaten

Halverwege de eerste helft, als Go Ahead Kampen vooral in de achteruit gevoetbald heeft, jaagt Michael Lanting door op de opbouw van DTS. Als de bal dan te makkelijk bij een vrijstaande tegenstander terechtkomt, schreeuwt de middenvelder de longen uit zijn lijf. “Héééé! Stap dan door!”, bijt hij zijn medespelers toe. Go Ahead heeft dan al een knappe goal geïncasseerd, die vanwege buitenspel niet telt. Maar het gemak waarmee DTS telkens opkomt, is tegen het zere been van Lanting. Zijn ploeggenoten volgen hem niet in het afjagen. In balbezit is het bovendien te pover om aanspraak te maken op een kansje.