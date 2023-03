Go Ahead Kampen vermorzelt ambities asv Dronten op het veld en die van zichzelf aan de tekentafel…

Tweede klasse Unicum haakt af in titelrace en verliest bovendien aantal spelers aan de concurrent

De kraker in de tweede klasse I tussen Unicum en WVF is in een overwinning geëindigd voor de Zwollenaren. De Lelystedelingen slaagden er niet in om het veldoverwicht in doelpunten uit te drukken en moesten toezien hoe de bezoekers met twee countergoals de volle winst pakten: 1-2.