‘Gouden kwartet’ kan Ens naar de titel loodsen: ‘Als er één zijn dag niet heeft, kan een ander scoren’

Derde klasse Vertrek­kend trainer Hans Roeland van Olympia’28 kijkt ernaar uit om straks met zijn zoon een biertje te pakken

De gemoederen lopen zaterdag op sportpark ’t Hoenbroeck in Hasselt hoog op. De hectische strijd tussen middenmoter Olympia’28 en koploper Dieze West krijgt in de slotminuut een niet meer verwachte ontknoping met een late gelijkmaker: 3-3. „Het was wel een potje waar alles in zat wat voetbal zo mooi maakt”, stelt trainer Hans Roeland.

22 januari